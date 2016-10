2. Frauenwanderfahrt

Am nächsten Morgen ging es nach einem ausgiebigen Frühstück auf eine 33 km lange Tagestour über den Stadtgraben, Hinter Tief, Knockster Tief, über das Loppersumer Meer und das Große Meer. Das Abendessen wurde am Samstag im Trauzimmer des atmosphärischen Restaurants Feuerschiff „Amrumbank“ eingenommen.Am letzten Tag leitete ein ortskundiger „City Guide“ die Erkundungstour und bot eine exklusive 17 km Rudertour, die durch die Kesselschleuse, weiter auf das Fehntjer Tief, und Neues Tief, auf das Uphuser Meer führte. Von dort aus wieder zurück durch die Borßumer Schleuse zum Verein. Nach einem letzten ausgiebigen Picknick am Wasser stand am Nachmittag die Heimfahrt an. Und so endete die schöne sonnige Frauenwanderfahrt.