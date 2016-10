Fototip - Bubbles ganz Nah

Hier eine Fotoidee - Luftblasen in der Makro-Ansicht:Man nehme für die Luftblasen:- ein Behältnis (hier ein kleines Puddingschälchen)- etwas Spülmittel- etwas Wasser- einen StrohhalmDazu:- Kamera (meine Einstellungen Modus: M; f 4; 1/20 sec.)- Makro-Objektiv (es müsste auch mit Zwischenringen bzw. mit Retroadapter funktionieren)- Stativ- Fernauslöser oder SelbstauslöserFlüssigkeiten vermischen und mit dem Strohhalm in die Flüssigkeit pusten. Schon blubbert es vor sich hin und die ersten Blubberbläschen entstehen. Jetzt nur schnell die Kamera mit Makro-Objektiv geschnappt und die Bilder sind im Kasten.Ich habe diese Bilder wirklich auf die Schnelle am Schreibtisch mit einen einfachen Halogen-Schreibtischleuchte gemacht.Anmerkung:Es empfiehlt sich etwas Glycerin beizumischen. Ansonsten muss man mit dem Fokussieren wirklich sehr schnell sein, da die Lebensdauer nicht lange anhält ;-)