Sibirische Tiger, Schneeleoparden und vieles mehr im "Wildpark Lüneburger Heide" - mit Reinhold Peisker und Wolfgang Krohn unterwegs

Das hat uns natürlich höchst neugierig gemacht und so beschlossen wir drei gemeinsam dort noch einmal hinzufahren.Im Park (einer der größten Tierparks Deutschlands) am Rande des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide gibt es ganz besondere und seltene Tiere wie Sibirische Tiger, Vielfraße, Präriehunde, Schneeleoparden, Polarfüchse, Moschusochsen, Kodiakbären, Schneeziegen, Elche, Luchse, Waschbären, Wapitis, Rentiere, Polarwölfe, Timberwölfe und Europäische Grauwölfe naturnah zu erleben.Mehr als 1.200 tierische Bewohner aus 140 Tierarten leben hier auf über 60 Hektar ursprünglicher Nordheide-Landschaft. Das einmalige Artenspektrum umfasst fast alle in Deutschland angesiedelten Wildtiere. Darüber hinaus leben auch Tierarten aus den nördlichen Breiten Asiens und Amerikas im Park. Außerdem beherbergt das Gelände noch eine große Anzahl von alten und seltenen Haustierrassen.Es war - wie immer - ein schöner Ausflug mit den Kumpels.