Ich muß einfach an ihn erinnern

im Alter von 36 Jahren an den Folgen eines Unfalls gestorben.Geboren wurde er am 26. September 1930 in Kusel in der Pfalz als zweites Kindeines Musiker- Ehepaares . Nachdem der Vater 1935 verstorben ist, unterstützt erschon im jugendlichen Alter die Familie, indem er Tanzmusik spielt (Akkordeon,Waldhorn).Danach geht es immer weiter mit Musik: Studium an der Musikhochschule Freiburg (Gesang, Horn und Klavier) , finanziert durch Tanzmusik.Danach geht es stetig aufwärts in der europäischen Musikwelt : er wurde Lied-und Oratoriensänger, Operntenor, Operettensänger und Schlagertenor.Er war auch ein wunderbarer Familienmensch und fotografierte und filmte seineFrau und seine drei Kinder mit Begeisterung.Ich danke für seine wunderbare Musik !