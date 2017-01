Vorstand einstimmig bestätigt

Der FC Bayern München Fanclub "Das grosse Freie"

tagt zur Jahreshauptversammlung.



Am 20.01.2017 um 18.30 Uhr tagte der im Januar 2014 gegründete FC Bayern München Fanclub "Das grosse Freie" in Zärtis Arena in der Peiner Str. 39A in Sehnde zur Jahreshauptversammlung.Von aktuell 85 Mitgliedern waren 36 anwesend.Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Stefan Crohn wurde die Sitzung zunächst für ein gemeinsames Essen unterbrochen.Die Sitzung wurde unter anderem mit folgenden Programmpunkten fortgesetzt:• 1. Antrag auf Satzungsänderung in 2 Artikeln• 2. Vortrag des Jahresberichtes mit besonderer Erwähnung des erstmalig 2016 vom Fanclub ausgerichteten Oktoberfestes und dem Hinweis auf das folgende Oktoberfest am 23.09.2017 im SUS Heim Sehnde.• Vorstellung des Kassenberichtes 2016 durch den 2. Vorsitzenden Mike-Andreas PrzesdzinkDer Antrag auf Entlastung des Vorstandes durch den Kassenprüfer Achim Kirst wurde einstimmig angenommen.Es folgte eine schnelle Wiederwahl des Vorstandes durch Blockwahl des alten Vorstandes mit Besetzung folgender Ämter:• 1. Vorsitzender / Präsident : Stefan Crohn• 2. Vorsitzender : Mike-Andreas Przesdzink• Schriftführerin : Dr. Franziska Haubert• Kassenwart : Claudia Przesdzink• Reise& Entertainment : Uwe SteinkeDes Weiteren wurden folgende Kassenprüfer ebenfalls einstimmig gewählt:• 1. Kassenprüfer: Achim Kirst• 2. Kassenprüfer: Marcel Ferner• Vertreter : Daniel TeschnerZum Ende der Sitzung wurde das Fanclubpaket verlost. Ein dadurch erbrachter Reinerlös von 300,-€ wird in Kürze einem wohltätigen Zweck im regionalen Bereich gespendet. (Bericht folgt in Kürze)Um 20.00 Uhr wurde die Sitzung rechtzeitig durch den amtierenden 1. Vorsitzenden Stefan Crohn ordnungsgemäß geschlossen, um gemeinsam das letzte Hinrundenspiel gegen den SC Freiburg zu schauen.Wir bedanken uns bei Marcel Zärtner und seinem Personal für das tolle Ambiente und den reibungslosen Ablauf des Abends und freuen uns auf weitere Aktionen und viele gemeinsame Stammtische in Zärtis Arena.Bericht: Dr. Franziska Haubert (Schriftführerin)