Stammtischtreffen der Wirringer-Oldtimer-Freunde 6.6.11 im November 2016

Sehnde : Gasthof Erfurth |

Hallo liebe Oldtimer-Freunde,



das nächste Stammtischtreffen der Wirringer-Oldtimer-Freunde findet

statt am:



Montag, den 7. November 2016

Ort: Gaststätte Erfurth in Müllingen

Uhrzeit: 19.00 Uhr.



Wer Interesse an alten Fahrzeugen hat, der sei herzlich dazu eingeladen, sich mit uns über Meinungen und Gedanken oder aber auch über Ideen, Fragen und Anregungen auszutauschen.



Ansprechpartner: J. Gerber oder E. Spörr

Email: 6611wolf@googlemail.com