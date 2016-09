O`zapft is in Sehnde

Die Vorbereitungen für das erste Oktoberfest des FC Bayern München Fanclub "Das grosse Freie" laufen auf Hochtouren.Am Mittwoch vergangener Woche startete auch der Vorverkauf und die ersten Karten sind schon weg.Also nicht lange zögern, sondern zugreifen, denn bei dem Run auf die Karten wird es wahrscheinlich keine Abendkasse geben.Wann ? 15.10.2016Wo ? Vereinsheim SUS SehndeEinlass ab 18 UhrDie Vorverkausstellen sind in den Büros von- Pflegepartner Sehnde und- Firma Beste Bau (beide in der Mittelstraße) oder direkt beiUwe Steinke 0173/6125332Stefan Crohn 0171/2042474 vom Vorstand.Wir möchten mit Euch feiern, zünftig speisen, tanzen und den Maßkrug stemmen und hoffen auf viel fröhliche Gäste.P.S. Wichtig an dieser Stelle ist, dass es keine Feier für oder rund um den FC Bayern ist, sondern ein Oktoberfest für JEDERMANN. Der Fanclub ist lediglich der Ausrichter.