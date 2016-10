Nach dem Fest ist vor dem Fest

Mit rund 130 Gästen (2/3 nicht Bayernanhänger) wurde ausgiebig und zünftig im bayerischen Ambiente gefeiert.Für das leibliche Wohl war mit 400 Litern Fassbier, Spanferkel und Brezeln reichlich gesorgt.Dank der genialen Liveband "Ursprungs-Bergbuam" konnte zu Volksmusik ausgelassen das Tanzbein geschwungen werden.Die Resonanz der Gäste war durchweg positiv.Deshalb planen wir schon die Wiederholung.

Am 23.09.2017 heisst es wieder "O' zapft is".

Das Vorstandsteam tagt bereits und zieht die ersten Fäden. Die Ursprungs-Bergbuam sind genau wie das Vereinsheim wieder fest gebucht !

An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei unserem Eventmanagement, bestehend aus, für den guten Job und ihr Engagement bedanken. Uwe als Kopf des Teams und die Vorstandskollegen als Mitgestalter habt ein tolles Fest in Sehnde geschaffen.Herzlichen Dank auch an alle Helferinnen und Helfer (allen voraus) und den Tresendamen.Ich kann es kaum bis zum nächsten Oktoberfest abwarten… Stefan Crohn-Präsident-