Mit dem Börteboot nach Helgoland

Während der Sommersaison dürfen die Seebäderschiffe nämlich bis auf wenige Ausnahmen nicht im Hafen von Helgoland anlegen. Also wird unter viel Hallo vom Schiff auf die Börteboote umgestiegen, welche die Passagiere in einer kurzen Fahrt zur Insel bringen.Beim Helgoländer Börteboot handelt es sich um ein hochseetüchtiges ca. zehn Meter langes und drei Meter breites Boot aus massivem Eichenholz mit einem Tiefgang von ca. einem Meter. Das Börteboot ist ca.acht Tonnen schwer. Es wird zum Personentransport im Sommer („Ausbooten“) zwischen den auf der Helgoländer Reede ankernden Seebäderschiffen und der Landungsbrücke eingesetzt.Bestrebungen, die Börte-Pflicht für Seebäderschiffe abzuschaffen, konnten bisher durch die Helgoländer abgewiesen werden, da diese in der Börte eine wichtige Einnahmequelle sehen.Im Börteboot finden 40–50 Passagiere während der kurzen Fahrt vom Seebäderschiff zur Insel Platz. Des Weiteren werden die Boote auch noch zum Fischen und Hochseeangeln eingesetzt.