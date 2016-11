Frozen Bubbles

Ein weiterer Punkt auf meiner "Foto-to-do-Liste" kann gestrichen werden.Hier sieht man was dabei heraus kommt, wenn man Seifenblasen bei - 5° Celsius durch den Garten pustet?Ich habe normalen Kinderseifenblasen ein wenig Glyzerin zugesetzt. Anschließend einen dicken Strohhalm eingetunkt und schon ging es los. Mit dem Strohhalm konnte ich die Dinger etwas besser plazieren.Einige Versuche hat es schon gebraucht, aber mit dem Glyzerin blieben die Blasen teilweise mehrere Minuten bestehen. Als sie dann platzten, sah es aus wie Folie.Die Aufnahmen wurden mit und ohne Ringblitz (Yongnuo YN14) aufgenommen. In der Nachbearbeitung habe ich etwas am Kontrast oder an der Helligkeit gedreht.Wenn das Wetter mitspielt werden ich mich mal an größere Luftblasen versuchen.Bis dahinFrank