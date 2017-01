Sehnde : Spörr'sche Scheune in Wirringen |

Wie bereits in den Jahren zuvor, laden die Wirringer-Oldtimer-Freunde alle Oldtimerliebhaber/freunde mit Ihren Familien und Freunden ganz herzlich am kommenden Sonntag, den 8. Januar 2017 ab 12.00 Uhr zum Angrillen ein.



Die Veranstaltung findet wieder in der Scheune von Eckhart Spörr neben der Bartel'schen Wiese (Vogtei-Ruthe-Straße schräg gegenüber der Hausnummer 20) in Wirringen statt.



Selbstverständlich bieten wir auch in diesem Jahr wieder Kaffee/Tee mit leckeren selbstgemachten Kuchen an.

Über zahlreiche Teilnahme freuen wir uns.



Die Bewirtung übernimmt der Gasthof Erfurth.