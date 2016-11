Ladies‘ DAY – Shoppen & mehr Seevetal

Seevetal : burg seevetal |

Diese beliebte Lifestyle – & Erlebnismesse findet bereits zum vierten Mal in Seevetal statt. Das innovative Messeformat begeistert jedes Jahr die Frauen aus der Region.



Erleben – schauen – shoppen – so lautet das Motto, das den Besucherinnen abwechslungsreiche Stunden in einer besonderen Atmosphäre verspricht.



Auch in diesem Jahr gibt es wieder Vorträge zu interessanten Themen, Workshops, Gewinnspiele und vieles mehr!



Vertretene Branchen:

Mode, Schmuck & Accessoires, Kosmetik & Wellness, Gesundheit & Genuss, Dekoration, Erotik und vieles mehr!



Eintritt: 5 €