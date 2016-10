Entspannt in den Herbst: Langes Yoga- und Achtsamkeits-Wochenende am Chiemsee

Tief durchatmen, Stress abbauen und sich selbst besser spüren: Am letzten Oktoberwochenende findet ein viertägiger Yoga- und Achtsamkeits-Workshop im Kloster Seeon statt. Es gibt noch freie Plätze.



Yoga- und Achtsamkeits-Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene

Rund 2,6 Millionen Deutsche stehen regelmäßig auf der Matte – um ihren Körper zu dehnen und zu strecken, dem Rhythmus ihres Atems zu folgen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.Mittlerweile gibt es viele Studien, die zeigen, was die meisten Yoga-Übenden bereits wissen: Yoga soll entspannen, beim Einschlafen und beim Abnehmen helfen und Depressionen und Schmerzen lindern. Die Liste ist lang – und scheint mit jeder neuen Studie noch länger zu werden.Yoga ist natürlich kein Allheilmittel, kann aber seinen Beitrag zu einem gesunden Lebensstil leisten. Am besten lernt man die Übungen von einem erfahrenen Yogalehrer, der bei Bedarf korrigieren kann.Marianne Vogt ist seit sechs Jahren Yogalehrerin und lässt in ihre Kurse auch andere Techniken wie Autogenes Training, Phantasiereisen und progressive Muskelentspannung einfließen. Sie setzt auf sanfte Übungen, die jeder machen kann, und gibt immer wieder Coaching-Impulse.Wichtig ist Marianne auch eine Stärkung der Achtsamkeit: Allen Gedanken und Gefühlen Raum zu geben, ohne sie zu bewerten, sorgt für mehr Gelassenheit und Lebensfreude. Je nach Lust und Laune der Teilnehmer integriert Marianne mehr Yoga- oder mehr Achtsamkeitsübungen in den Workshop.Mariannes Workshop findet vom 29.10 bis zum 01.11. im Kloster Seeon statt, das im schönen Chiemgau gelegen ist. Das Kloster ist über 1000 Jahre alt, dient heute als Seminarzentrum und ist von viel Natur umgeben.Mehr Infos und Anmeldung bei Wainando Wer Ende Oktober keine Zeit hat, aber trotzdem gerne an einem Yoga-Workshop teilnehmen möchte, findet hier weitere Veranstaltungen.