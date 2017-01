Sterne des Sports – Abstimmung Publikumspreis - Jetzt abstimmen und der SG Letter 05 zum Sieg verhelfen!

Die SG Letter 05 (Seelze) ist mit dem Projekt „Laufpass für Kids“ für den Publikumspreis der „Sterne des Sports“ auf bundesebene qualifiziert und benötigt nun die Unterstützung aus dem ganzen Sportland Niedersachsen und vor allem aus der Region Hannover!

Der Publikumspreisträger wird am 22. Januar 2017 bei der Vorabendveranstaltung im Vorfeld der Preisverleihung „Sterne des Sports“ in Gold 2016 in Berlin in Anwesenheit von Vertretern der ARD, des DOSB und des BVR ausgezeichnet.Entscheidet mit, welcher Sportverein mit dem Publikumspreis der „Sterne des Sports“ 2016 ausgezeichnet wird. Ab dem 10.1. kann jeder seinen Favoriten unterstützen und per Klick mitentscheiden, wer den Publikumspreis bekommt. Dafür stehen unter www.sterne-des-sports.de/abstimmung drei Sportvereine (einer ist die SG Letter 05) zur Auswahl. Der Publikumspreis wird als Sonderpreis ausschließlich durch die Internet-Nutzer entschieden.AblaufEine Expertenjury hat die Finalisten aus 16 bundesweiten Nominierungen ausgewählt. Die Finalisten bzw. diese drei Sportvereine werden am 10.01./11.01./12.01.2017 im ARD Morgenmagazin, im ARD Hörfunk und auf www.sportschau.de vorgestellt.Am 10.1. wurde der Laufpass vorgestellt:Das Video findet man in der ARD-Mediathek unterDie Abstimmung endet am Sonntag, 22. Januar 2017, um 12:00 Uhr.Bei dem Laufpass für Kids handelt es sich um ein Gesundheitsprojekt der Sportgemeinschaft Letter von 1905 e.V., um dem Bewegungsmangel unserer Kinder entgegenzuwirken. Ziel ist es, dass unsere Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad/Laufrad zur Grundschule/zum Kindergarten gelangen und nicht immer von den Eltern mit dem Auto gebracht werden. Durch die Bewegung an der frischen Luft werden die Kinder wacher und ausgeglichener und können dem Unterricht besser folgen. Zugleich werden sie fitter und die Abwehrkräfte werden gestärkt. Des Weiteren erlernen sie frühzeitiger das richtige Verhalten im Straßenverkehr.Die Mitgliedschaft in einem Sportverein ist für die Teilnahme am Laufpass unerheblich; jeder darf kostenfrei teilnehmen!Mehr Informationen zum Projekt Laufpass für Kids unter www.sg-letter-05.de/laufpass Dort ist auch ein 60-Sek.-Video veröffentlicht.