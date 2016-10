Kraftsport für Senioren startet erneut!

Am 2. November (Mittwoch) startet bei der Sportgemeinschaft Letter 05 erneut das Krafttraining für Senioren und das bereits zum 6. Mal.



„Viele Teilnehmer sind von Anfang an dabei und wollen unbedingt wieder mitmachen“, kündigte Übungsleiter Peter Brehm an.



Aufgrund der großen Nachfrage haben sich die Betreuer H.-J. Richter , M. Biermann um Trainer Peter Brehm darauf verständigt, dass in zwei Gruppen geübt wird. Der Kraftraum im Vereinsgebäude der Sportgemeinschaft Letter 05 im Leinestadion in Letter gibt für jede Gruppe nur 12 Plätze frei.

Das Trainingsprogramm ist drei geteilt.Gestartet wird im ersten Teil mit gymnastische Kraftübungen gefolgt vonTraining mit Kurzhanteln (2-5 kg) und im dritten Teil absolvieren die Teilnehmer ein Zirkeltraining an großen Kraftgeräten.Die Übungszeiten:Kurs I startet um 17- 18 Uhr ab dem 2. November 2016 und endet am 29. März 2017Kurs II folgt am selben Tag ab 18 Uhr bis 19 Uhr jeweils im Kraftraum im Clubheim der SG Letter 05.Für 12 Teilnehmer - stehen drei Übungsleiter für die optimale Betreuung zur verfügung. Das leistet kein Fitnessstudio!