Karate-Club Seelze Kinderweihnachts-/ abschlusstraining; 16.12.2016

Der Einladung sind 31 Kinder gefolgt und wurden dafür mit etlichen Spielen im weihnachtlichen Karate-Stil belohnt.Neben koordinativen Übungen konnten sich die Teilnehmer beim beliebten “Wurzel ziehen” austoben. Die Nachwuchskarateka bilden dabei im Liegen einen Kreis und verschränken sich mit den Armen, um ganz fest miteinander “verwurzelt" zu sein. Ein oder zwei außenstehende Trainingsteilnehmer versuchen dann einzelne Sportler aus dem Kreis herauszuziehen (siehe Foto).Nach dem sportlichen Teil wurde es bei Gebäck und Musik gemütlich.Regelmäßige Teilnahme am Training sorgte für kontinuierliche Verbesserung der Karatefähigkeiten und wurde mit dem Titel “Trainingsweltmeister” von den Trainern und Teilnehmern in spannender Runde geehrt.Zum rundum gelungenen Abschluss mit viel Spass und guter Stimmung wurden alle Teilnehmer mit einem Schokoweihnachtsmann vom Trainerteam verabschiedet.Der Karate-Club Seelze e.V. geht nun erst einmal in die Weihnachtsferien. Wir freuen uns auf das Jahr 2017 mit euch und vielen gemeinsamen Trainingseinheiten und tollen Aktivitäten.ABER......Ab dem 09.01.2017 geht das Training weiter. Zu diesem Zeitpunkt startet auch der neue Anfängerkurs für Jugendliche und Erwachsene – immer montags ab 19:00 Uhr. Alle Karate-Interessierten sind zum Reinschnuppern herzlich eingeladen.Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Trainingsjahr.Eurer Kindertrainerteam