Jasmin Walther gewinnt Croatia open

Am 01. und 02.10. fanden in Rijeka/Kroatien die 16. Croatian Karate-Open statt. Jasmin und Nico wurden vom Karateverband Niedersachsen für dieses Turnier nominiert und reisten mit Landestrainer Mark Haubold und Jugendreferent Björn Strote nach Kroatien.Nico machte am Samstag aus Seelzer Sicht bei den Junioren unter 61 kg den Anfang. Nach dem er die erste Runde kampflos überstand, weil sein Gegner nicht antrat, siegte Nico in Runde zwei souverän gegen Pavel Sutiak aus Tschechien. Im Viertelfinale unterlag Nico gegen Usame Bajrani aus Mazedonien. Weil dieser dann im Poolfinale unterlag, blieb Nico leider die Trostrunde verwehrt.Jasmin zeigte am Sonntag in der Gruppe U14 unter 55 kg, dass sie ihre tolle Europa-Cup-Form konserviert hatte.Nach einem Freilos in der ersten Runde, ging es in Runde zwei gegen die Tschechin Tjasa Kvas. Beide Kämpferinnen lieferten einen spannenden Kampf. Nach der Führung der Tschechin, konnte Jasmin ausgleichen und in buchstäblich letzter Sekunde den Kampf drehen. Mit einer tollen Fausttechnik holte sie den zweiten Punkt und zog mit 2:1 ins Poolfinale ein.Hier stand Jasmin die Italienerin Sara Federici gegenüber. Die Italienerin hatte der jungen Seelzerin nur wenig entgegenzusetzen und Jasmin erreichte klar mit 3:0 das Finale.Im Endkampf wartete mit Loda Federica die nächste Italienerin. Diesmal machte es Jasmin spannend. Zwar griff die Seelzerin immer wieder an, konnte aber keinen Punkt erzielen. Auch die Italienerin brachte keine Technik ins Ziel, so dass es am Ende der regulären Kampfzeit 0:0 stand. Da Jasmin aber die deutlich aktivere Kämpferin war, votierten die Kampfrichter mit 5:0 für die Seelzerin, was den Sieg bedeutete.Damit ist das der dritte internationale Titel innerhalb von zwei Wochen für Jasmin - eine wirklich starke Leistung.- Infos und Bericht von Andreas Christmann -