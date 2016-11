Frauen pflegen Frauen und unterstützen die B-Juniorinnen des SV Velber

Daraus hat sich eine tolle Aktion zwischen den Bewohnerinnen des Pflegezentrums und den Fußballmädchen entwickelt. Gemeinsam wurden die Trikots ausgesucht und das Logo mit dem Schriftzug „Diakovere Henriettenstift Altenpflege- Frauen pflegen Frauen“ festgelegt.Aus der Trikotübergabe wurde am 20.10. ein kleines Event im Pflegezentrum in der Marienstraße gestaltet. Der Speisesaal wurde in ein Minifußballstadion verwandelt. Bei einer kleinen Trainingseinheit zeigten die Mädels ihr Fußballkönnen und bezogen dabei die Heimbewohnerinnen mit dem nötigem Gespür ein. Mit dem Einsatz von Luftballons und der Fußballhymne „You'll never walk alone“ entstand eine rührende und eindrucksvolle Atmosphäre.Dieses soll aber nicht das letzte Treffen zwischen dem SV Velber und dem Pflegezentrum für Seniorinnen sein. Geplant ist im Frühjahr 2017 ein Ausflug zum Heimspiel der B-Juniorinnen.Darauf freuen sich „Jung und Alt“Martina Nolte- BenningIris Schmidergall-Barth