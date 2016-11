Adventswanderung des Trimmsportvereins Letter 82 e.V.

Der Festausschuss hatte eine Wanderung am Benter Berg ausgearbeitet. Zu der Tour hatten sich rund 30 Wanderer angemeldet. Das Wetterwar auch zufriedenstellend. Es war ganz schön kühl, aber es hat wenigstens nicht geregnet.Mit dem Bus fuhren wir in nach Norten. Nach unserer Wanderung am Rande des Benter Bergs kehrten wir in die dortige Sportlergaststätte ein.Bei Kaffee und Kuchen und gemütlichem Zusammensein erholten wir uns wieder. Rita Korpilla und Britta Denkmann trugen einige Geschichtenzum ersten Advent vor.Anschließend ging es auf dem gleichem Weg nach Hause.