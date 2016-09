35. Schweinepreisschiessen für Jedermann

Seelze : Schützenverein Gümmer |

Die lange Nacht in Gümmer, Schiessen für Nachtschwärmer





Der Schützenverein Gümmer lädt alle Bürger aus Nah und Fern zum 35. Schweinepreisschiessen in das Schützenhaus in Gümmer, Osnabrücker Landstraße 1f ein.

Zum zweiten Mal bietet der Schützenverein, am Freitag den 21. Oktober, ein Schiessen für Nachtschwärmer von 19 Uhr bis Samstag 1 Uhr an. Geschossen wird mit dem Luftgewehr auf 10 Meter sitzend aufgelegt, die beiden besten Teiler werden gewertet. Ein Satz = 10 Schuss = 3 €,

Ersteinsatz mindestens 6 €. Der erste Preis ist ein halbes Schwein. Die Preisverleihung sowie

ein kostenloses Wurstessen für alle Teilnehmer findet am Samstag den 5. November 2016 ab 20 Uhr im Bürgerhaus in Gümmer Westerfeldweg statt. Erstmals, wird es eine Verlosung von weiteren Gewinnen für alle Teilnehmer, die keine Preise erhalten haben, geben. Bitte nehmen Sie unbedingt auch die ersten Termine wahr. Die aktuelle Rangliste und weitere Informationen finden sie unter www.sv-guemmer.de oder E-Mail: info@sv-guemmer.de



An folgenden Tagen kann geschossen werden:





Freitag 7. Okt. 19 – 21.30 Uhr

Sonntag 9. Okt. 17 – 20.00 Uhr

Dienstag 11. Okt. 19 – 21.30 Uhr

Freitag 14. Okt. 19 – 21.30 Uhr

Sonntag 16. Okt. 17 – 20.00 Uhr

Dienstag 18. Okt. 19 – 21.30 Uhr

Freitag 21. Okt. 19 – 1.00 Uhr

Sonntag 23. Okt. 10 - 12 u. 17 - 20 Uhr

Montag 24. Okt. 19 – 21.30 Uhr

Dienstag 25. Okt. 19 – 21.30 Uhr

Mittwoch 26. Okt. 19 – 21.30 Uhr

Donnerstag 27. Okt. 19 – 21.30 Uhr

Freitag 28. Okt. 19 – 21.30 Uhr

Sonntag 30. Okt.10 - 12 u. 17 - 20 Uhr

Montag 31. Okt. 19 – 21.30 Uhr

Dienstag 1. Nov. 19 – 21.30 Uhr

Mittwoch 2. Nov. 19 – 21.30 Uhr

Donnerstag 3. Nov. 19 – 21.00 Uhr