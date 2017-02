Liebe Rätselfüchse . . . die drängende Frage die sich für euch in dieser Stunde stellt, ist diese hier:

FÜR WELCHES !!! Rätsel der

vergangenen Tage boten sich

nachstehende elf Sprichwörter

als Lösung an ?????????

. . . schon beim Lesen dieses Beitrags hinzulernen könnt.

"Wer mit Hunden zu Bett geht, steht mit Flöhen auf""Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht""Des Menschen Wille ist sein Himmelreich""Red was wahr ist - iß was gar ist - trink was klar ist""Wie man einen Karren schmiert, so läuft er""Rost frißt Eisen - Sorge den Menschen""Wer ein Häkchen werden will, krümmt sich beizeiten""Esel dulden stumm - allzu gut ist dumm""Geduldige Schafe gehen viel in einen Stall""Ein Apfel fällt nicht weit vom Stamm"Nur damit IHR liebe Rätselfüchse - bevor auch IHR alt "wie eine Kuh werdet" . . .daß ich diesen etwas ungewöhnlichen Weg gewählt habe, um jene in eurer Mitte anzusprechen . . . deren Rätseln (obwohl mit Herz und Seele bei der Sache) bis dato noch keine Früchte trug. LG vom Rainer.