An alle ehemaligen RAUCHER . . . Finger weg von qualmenden Frauen. Jede Medaille hat eine Kehrseite !

was erzählen.Also möchte ich in dieser Stunde mal in die "Fusstapfen" vonundtreten. Dieregten mich dazu an.jahrzehntelang. Als mein Wille aufbegehrte damitschloß ich mich 4 Tage in meiner Bude ein . . . ließ alle sozialen Verpflichtungen vor der Haustür und batmich weder zu besuchen noch mir `ne Packung Zigarettenzu schmeissen.Die vier- doch es klappte . . .eines Abends in einer "Wasserstelle" . . .munter vor sich hin . . . saß neben mir ein SMOKER und am anderen Ende der Bar eine sowohl rauchende wieEin Grund musste her, mit IHRkommen.Also bat ich den SMOKER,Kaum hielt ichin meiner von monatelangen Entzugserscheinungen in Mitleidenschaft gezogenen Hand,hinüber zu der Mexikanerin undNicht nur zwischen der attraktiven Mexikanerin ROSALINDA und mir,was meine einige Monate zuvor zu den Akten gelegtenanbetraf.entflammten aufs Neue.Seit diesem AbendWurde rückfällig.(siehe Rosalinda)Ich (*-*) warHomo Sapiens >>> "fumane" mehr !. . . hatte auf dem Umweg über Rosalinda, wiedergefunden. Diebis an das Ende meiner Erdentagewar sowohl meinen Lippenvon den Schultern genommen. Spürbare. . . ergriff Besitz von mir. War wieder der Alte.Modischer Nebeneffekt: Meine gelben Zähne passen jetzt wieder besser zu meinem roten Hemd.Liebe Grüsse vom rauchenden Rainer -