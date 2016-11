Unser aller Donald hatte die Nase vorn - Hillary wird von nun an wieder kleinere Brötchen backen müssen !

D`rum lasst uns niederknien und beten - nur der Glaube macht stark !

machen sich breit. Traurigkeit bringt Mutter Erde zum Verstummen.Mit Worten nicht zu beschreibende Gefühle nehmen Besitz von einer bis datoverhaspelten Welt, die von einem auf den anderen Tag auf den Kopf gestellt wurde.Oh weh !!!. . . denn die Stimmen desbegehrten auf. Das politische Establishment und sein Drum und Dran findet sich unversehenswieder, an deren katastrophalen Begleiterscheinungenzu knabbern haben werden.Der Wahlausgang istfür alle jetztschnappenden Gutmenschen, die ihre Hoffnungen auf den alltäglich über die Mattscheiben flimmerndenund derengetränkte Heilsbotschaften noch nicht endgültig begraben hatten.Paradiesische Zeiten versprechend. Also sollten wir ihm die Chance geben, aus seinem großkotzigen Geschwätz "Nägel mit Köpfen" zu machen . . . damit wider Erwarten vollzählig versammelter Weltuntergangspropheten noch nicht aller Tage Abend ist.Obwohl auch in meinen Grundfesten wackelnd . . . LG vom mühsam Haltung bewahrenden Rainer.