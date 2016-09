Müllsackspende in Letter

Wie in den vergangenen Jahren veranstaltet der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. wieder eine Müllsackspendenaktion.



Überzählige schwarze Müllsäcke 2016 können ab sofort in der Vertrauensbücherei im Alten Rathaus Letter, montags zwischen 16:15 und 17:45 Uhr, abgegeben werden.



Viele haben viel zu viele schwarze Säcke, die zu schade zum Wegwerfen sind, anderen werden sie knapp, insbes. Familien mit Kindern im Windelalter, Senioren mit Pflegehilfsmitteln/Windeln und Flüchtlingen, die mit der Mülltrennung noch nicht so vertraut sind.



Wer noch welche benötigt erhält sie ab 7. November gegen eine kleine Spende.



Die Spende wird für die Vereinsarbeit, z.B. Pallettengarten, verwendet.