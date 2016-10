Der Zeiger tickt - es wäre eine nicht auf die USA beschränkte "Katastrophe" . . . für die ganze Welt !

Sollten denen mal erneut Aufmerksamkeit schenken. DennUm im Gedächtnis haften bleibende Kernsätze selten verlegen.Hier sind sie die SIEBZEHN - ich ZITIERE:Hat man Atomwaffen, dann sollte man den Gebrauch derselben nicht ausschliessender Vorwurf gemacht wurde, er hätte seit vielen Jahren keine Steuern bezahlt . . . zog Donald Trump eine Grimasse und sagte:Putin ist mir gut bekannt. Kenne ihn zwar nicht persönlich. Weiß aber, wie er aussieht "I’m really good at war. I love war, in a certain way.Including with nukes - yes, including with nukes.. . . weiter im Text:(Donald hatte hier eine Journalistin als Zielperson auserkoren)(Gründerin der "Washington Post" - Anmerkung des Verfassers)Eines der großen Probleme ist, daß Politik eine Schande ist. Anständige Menschen gehen nicht (sehr selten) in eine RegierungDonald über eine sehr bekannte Amerikanerin:Schaue ich in ihr fettes hässliches Gesicht . . . sie isst wie ein SchweinIch denke der grosse Unterschied zwischen mir und anderen Kandidaten ist, daß ich ehrlicher bin und meine Frauen schöner sindEs spielt keine Rolle, was die Medien schreiben. Hauptsache, man hat einen jungen und wunderschönen Hinternund mehr gesagt wäre . . . 17 knackige ZITATE, die keiner Ergänzung bedürfen . . . doch das letzte Wort in dieser die Medien jenseits des grossen Teiches auf Trab haltenden "TRUMP-ZIRKUSSHOW", werden die Wähler haben.Wenn Hillary Clinton die Zügel in die Hand bekommt und ihren einzigen verbliebenen Mitbewerber um das höchste Amt auf Erden, endgültig aus dem Sattel geworfen . . . mit beiden Beinen wieder auf den Boden der Realität befördert hat. Da wo dieDonald hingehört.vom ebenfalls "traditionellen" (siehe Donalds "Kernsatz") Rainer.