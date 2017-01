Sience fiction und unechte Kekse

Achtung Gefahr bei Besuch dieser Ausstellung: Er führt dazu, dass Dachböden und Kellerräume durchwühlt werden!Und dabei begeistern die kleinen Steine jedes Alter! Die Senioren überlegen, ob sie die Steine noch irgendwo haben. Sie denken daran, dass Sie nur einfachste Steinchen hatten. Die jüngeren Besucher sind fasziniert von der technischen Raffinesse, die heute bis in den beruflichen Alltag reicht. Die ganz jungen Besucher spielen einfach und ……. wollen zu Hause weiter spielen. So sind dann die Dachböden dran!- ist das Stichwort!Die „Gefahr“ dieses Museumsbesuches besteht nur noch an allen Sonntagen vom 14.30 bis 17.30 Uhr im Februar und März. Dann endet die Ausstellung im Heimatmuseum Seelze leider!Übrigens ein Museum mit der gleichen Qualitätszertifizierung wie große berühmte Museen in Deutschland!