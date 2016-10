Reformationstag 2016: Teil II der Martin- Luther- Trilogie in St. Barbara,Seelze-Harenberg

"Spektakel auf der Bühne" - Ein Theaterstück in der Kirche

Am vorjährigen Reformationstag erlebten wir Martin Luther im Alltag mit seiner Ehefrau Katharina.Martin,Katharina und ihre Zeit wurden in der St.Barbara - Kirche humorvoll und ebenso nachdenklich in Szene gesetzt.Es war, Dank der Schauspieler und des Musikers eine Reise zurück in das Geburtsjahr der Reformation- Hautnah miterlebt -Im Teil II der Trilogie erwarten uns Bernhard Biller und Alexander Fabisch in mehr als 40 verschiedenen Rollen. Ich denke: Sie werden den gesamten Kirchenraum zur großen Bühne machen.Wann: 31.Oktober 2016, 19.00 UhrWo: St.-Barbara-Kirche , Harenberger Meile , Seelze-HarenbergDer Eintritt kostet 14 Euro.Kartenvorverkauf: Petri&Waller, Hannoversche Straße 13a Seelze undTOTAL- Tankstelle , Harenberger Meile 39, in Harenberg.In begrenzter Zahl sind Karten auch an der Abendkasse erhältlich.(Quelle: Hallo Wochenende v.8.10.2016)Info: