Der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. bittet alle, die nicht mehr benötigte Letter-Chroniken, alte Stadtpläne von Letter oder alte Imagebroschüren von Letter sowie Festschriften von letterschen Vereinen haben, diese statt zu entsorgen dem Verein zur Verfügung zu stellen. Dieser will sie dann an Interessierte ausleihen.Abgegeben werden können die Unterlagen montags von 16:15 bis 17:45 Uhr in der Vertrauensbücherei im Alten Rathaus Letter.