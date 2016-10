30-Minuten-Kerzenschein - Junge Harfenklänge

Erleben Sie in der mit über 150 echten Kerzen erleuchteten Hasekirche in Seelze-Harenberg eine halbe Stunden ohne Hektik, ohne Handy, ohne die üblichen Weihnachstslieder. Schalten Sie eine halbe Stunde ab aus dem Alltag, dem vorweihnachtlichen Einkaufserlebnis. Nehmen Sie sich Zeit - Zeit für sich, für Gedanken, für Hören, Fühlen Spüren....



Laura Krajewski startet in diesem Jahr die Reihe 30-Minuten Kerzenschein. Die Harfenistin ist 13 Jahre alt und spielt seit ihrem 9. Lebensjahr Harfe. Für diesen Abend hat Laura Krajewski Werke für Solo-Harfe von Herniette Renié, Alphonse Hasselmans, Jean-Baptist Cardon und Johann S. Bach vorbereitet.



Laura Krajewski nahm an mehreren Wettbewerben erfolgreich teil. Beim bundesweiten Wettbewerb erreichte sie 2014 in der Solo-Wertung einen 4. Platz, und im Mai 2016 hat sie mit ihrem Harfen-Quartett den 1. Preis im Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ gewonnen.



Der Eintritt ist frei. Beim Ausgang wird um eine Kollekte zur Finanzierung der Kulturreihen der Kirche gebeten.