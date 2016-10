30-Minuten-Kerzenschein - Erlebnisse

Erleben Sie in der mit über 150 echten Kerzen erleuchteten Hasekirche in Seelze-Harenberg eine halbe Stunden ohne Hektik, ohne Handy, ohne die üblichen Weihnachstslieder. Schalten Sie eine halbe Stunde ab aus dem Alltag, dem vorweihnachtlichen Einkaufserlebnis. Nehmen Sie sich Zeit - Zeit für sich, für Gedanken, für Hören, Fühlen Spüren....



Rainer Müller-Brandes ist als Diakoniepastor Vorstandsvorsitzender des Diakonieverbandes Hannover-Land. Es wird ein ungewöhnlicher Abend mit ihm. Seine Geschichten kommen aus dem Alltag. Seine reichhaltigen Erfahrungen von der Zuständigkeit für Sucht-, Schuldner-, Schwangerenberatungsstellen, Jugendwerkstätten und der Obdachlosenarbeit finden Eingang in diesen Abend. Und sie haben ganz sicher auch mit seinem theologischen Verständnis für menschliche Werdegänge zu tun.



Der Eintritt ist frei. Beim Ausgang wird um eine Kollekte zur Finanzierung der Kulturreihen der Kirche gebeten.