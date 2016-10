12xk - Kenong, Kempul, Karfunkelmärchen

Dieser Abend hat zwei Schwerpunkte, die zunächst fremdartig zueinander scheinen:

Javanische Gamelan-Musik und Geschichten und Harfenmusik?



Liebe, Sehnsucht, Freude, Schmerz, Treue, Verrat, Lachen und Weinen sind die zentralen Themen der Märchenabende mit Brigitta Wortmann.



Was anderes drückt Gamelan-Musik aus?



„Kenong“ und „Kempul“ sind zwei der Instrumente, aus denen sich ein javanisches Gamelan zusammen setzt. Das hannoversche Ensemble Babar Layar spielt seit Ende der 80er Jahre traditionelles javanisches Gamelan und zählt damit zu den älteren Ensembles dieser Musik in Deutschland. Die erste künstlerisch-wissenschaftliche Anleitung erfolgte durch Prof. Dr. Rüdiger Schumacher an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Nach Workshops mit Pak Sakoro aus Kediri/Java und Maria Mendonça vom Southbank Gamelan/London begann 1997 eine regelmäßige Zusammenarbeit mit Elsje Plantema aus Amsterdam, die damit zur wichtigsten Lehrerin des Ensembles wurde. Neben unzähligen Auftritten in Hannover spielte „Babar Layar“ schon weltweit.



Das Besondere der Märchenerzählung von Brigitta Wortmann ist das freie Erzählen, genauso wie es seit Jahrhunderten die unzähligen Märchen– und Geschichtenerzähler rund um den Globus praktizieren. Aus dem „Nichts“ heraus entsteht ein vertrautes und doch vollkommen einmaliges Märchen, inspiriert von der Erzählerin und den kleinen und großen Zuhörern. Durch die gemeinsame Konzentration auf das, was im Moment geschieht, entfaltet das uralte Märchen seine ganz eigene Dynamik, die mit Worten nicht beschreibbar, sondern nur erlebbar ist. Geradezu verliebt ist die Erzählerin in die Märchen aus aller Welt und erzählt sie mit schelmischen Witz und hintergründigem Humor.

Brigitta Wortmann ist Erzählerin aus Leidenschaft, für diese Leidenschaft ausgebildet seit vielen Jahren und hat inzwischen mehr als 100 Märchen in ihrem Repertoire und sie ergänzt ihre Märchen mit den Klängen der keltischen Harfe. Natürlich ist sie Mitglied der europäischen Märchengesellschaft.





Eintritt: 15,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse