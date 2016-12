Weihnachten - das Fest der Liebe kündigt sich an. Eine Liebe, die Sparschweinchen nicht vergönnt ist.

Kopf und Kragen für jenen materiellenhinhalten, den eine auf Geschenke fokussierte Christenheit sichersonnen hat. Eine sich jährlich wiederholende Festivität, dieses 24/7 allehaltende. . . denn ohneunter `m künstlichen Lichterbaum, läuft nichts mehr am "Fest der Liebe". Also beugt derschwimmende Mensch vor. Er spart was seine Mittel hergeben,Nur wer keine Kosten scheut, der liebt.gehen Hand in Hand. Ein ständiges Geben und Nehmen. Koste es was es wolle.BedauerlicherSelbst bergeweise unter Rückgriffangehäufte Geschenke, schmückendie schlagen. Lediglich derpocht in ihnen . . . am Fest der Liebe.. . . EINE FRAGE - leichter zu beantworten wie gestellt. Vorausgesetzt wir lassen unser Herz sprechen. Denn als einzig verbliebene Alternative fürGeschenkorgien,Oder gibt esals das- wenn er in Erfüllung geht ?. . . zumal ein aufrichtig geschenktes Herz (falls es vom Herzen kommt) nicht mal einen Pfifferling kostet. Nicht nur Menschen- auch sie . . .in den kommenden Tagenwerden das bestätigen. Zumindest aus meiner Sicht der Dinge, wenn`s erlaubt ist - da ebenfalls vorweihnachtlich gestimmt . . . angesteckt.Tja . . . nur mal so locker vom Hocker (und vom grüßenden Rainer) dahingeplaudert.mein holpriges DENGLISCH kann leider noch immer nicht, wie es gerne möchte. Sorry `bout that !