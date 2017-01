Nicht nur das Leben gibt uns häufig Rätsel auf - dieser Beitrag (dieses Rätsel) wird es heute auch tun !

Und alle ausgetüftelten Sprüche . . . mir bitte NUR per MAIL mitteilen !

Doch frisch gewagt ist halb gewonnen.Liebe Rätselfüchse - was ihr vor Augen habt,in bunt gemischter Reihenfolge.Die nachstehendenbitte RICHTIG aneinander reihendeutsche SPRICHWORTE (Sprüche) vor Augen.Esel Wille geht dulden Apfel läuft werden Bett Man Tage Wer gut geht Wasser noch krümmt ist Stamm Geduldige frißt er Menschen schmiert Schafe vom alt Des gehen in Red was fällt ist Iß Kuh auf ist Hunden Trink ist lange Eisen Sorge den Menschen Wer ein will ist Krug viel allzu nicht sein stumm zu steht mit beizeiten wird Stall wie eine und alle einen was Der wahr weit Der gar so zum sich Rost bis hinzu was Himmelreich klar dumm bricht Wie man den lernt Hähnchen mit Karren so Flöhen er. . . 93 Wortedürft ihr aufatmen - denn werhat, ist noch malLiebe Grüsse vom Rainer - der zwei Mußestunden nutzen musste und jetzt nicht mehr so richtig weiß,Und drückt mir bitte BEIDE Daumen, daß ichDANKE !