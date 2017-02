Fünf Denkminuten zum Innehalten "and apologize" für mein nur in Ansätzen aufbegehrendes Denglisch.

Unsere GEBURTSTAGE sind das Thema !

Das ist sie nicht !. . . jene sich anhäufende nicht um Aufmerksamkeit betteln müssendeauf des Lebens Wegen, die unsmit unbestechlicher Unbarmherzigkeit. . . daß es vomkein Entkommen gibt. Beginnend mit dem Tag unserer Geburt.(sie allein trugen an der ungeborenen Last)abgespeisten Papas für ihr ineinanderhinter geschlossenen TürenFahrt aufnehmend. Feierlich zeremonierte Geburtstage . . . aus der Freude und Unbeschwertheit junger imschöpfendwie ein unablässiges Kommen und Gehen. Die Musik dazu macht dasBis die Bude wackelt und der vielstimmige Chor verstummt.. . . und schon ist einer happy:Der erneut hinzugewonnene . . . auf seiner Geburtsurkunde vorgemerkte Jahresring,Unvermeidliche Altersbegleiterscheinungen sich seinem täglichen Leben aufdrängeln. Vor einemder dasnicht nur ankündigt . . . sondern wenn die Stunde geschlagen hat,was er verspricht.Denn umso näher der Tod je vollzähliger diedie uns das unverschämte Glück des Altwerdens und abgehakter Jahreuns einmal jährlich in die bereits gehörgeschädigten Ohren dröhnend.Wie armselig wäre es andernfalls um uns bestellt. Denn das statistisch erfassteMüssen ja daran erinnert werden, daß ein Schwinden an Lebensqualität der Happiness keinen Abbruch tut.Und was mich anbetrifft . . . zähle mich zu jener seltenen Sorte Mensch, die auchhappy ist. Habe das hiermit zum Ausdruck gebracht. Nur malnach Lust und Laune dahingesponnen . . . genährt von der Hoffnung, daß auch siehappy sind. Oder spinne ich hier - denn möglicherweise stehtja erst morgen vor der Tür.LG Rainer . . .