Nur wer lückenlos informiert ist, kann mitreden !

. . . womit wir alle (auch sie) auf dem letzten Stand wären !

gab zu, daß sie kein Engel ist.fotografierte Müll und hatte damit Erfolg.macht es Spaß, uns zu lesen.riet Kurt: Komme Enten nicht zu nahe.sagte "Danke für`s Zeigen" !brachte uns bei, daß Frauen schon immer die besseren Männer waren.kam bei der Musterung glücklich über die Runden.informierte uns, daß Gras auch dann nicht schneller wächst, wenn man daran zieht.sagt uns mit den Worten von Nietzsche, daß man Chaos in sich haben muß um einen tanzenden Stern gebären zu können.lässt uns wissen, daß Liebe ein Gefühl mit vielen Facetten ist.wurde von einem "Pilz-Universum umgehauen".könnte stundenlang stehen bleiben.hält uns einen Klassiker vor Augen.bespricht einen Vorschlag intern.gestand einem Hund einen erwartungsvollen Blick zu.hat überall Ideen rumliegen.hat eingesehen, daß es ohne myheimat nicht geht.schreibt, weil es ihm Spaß macht.ist dem nicht gewachsen, was Hartmut auf dem Lager hat.würde nur ernten, wenn ein Kundiger mitkäme.wünscht jeder Queen einen "Toy Boy".sieht manchmal die Alpen, als ob sie vor seiner Haustür wären.ließ seine Freunde wissen, daß er nicht ganz blind ist.entsorgte einen blöden Teppich.stufte ausgerechnet Rainer in die Kategorie "Kreatives Menschlein" ein.Tendenz zu glorifizieren, hält sich in Grenzen.braucht keine Pay-Back-Karte.hat eine Priorität: Das Verhindern von Leid und Tod, wenn verursacht durch Altreifen.denkt nicht, wenn er einen Hasen sieht.ist schon lange auf Flohmärkten auf der Suche.bekennt sich zu seiner gesunden Mischung "Engel und Teufel".machte uns klar, daß sie ein Engel ist.braucht Punkte auf dem Würfel für "Mensch-ärgere-Dich-nicht" !applaudierte Rainer für eine gute Tat.liebt "Spekulanten" - in einer gewissen Form.verbildlichte uns "Public Viewing".wünscht uns noch rechtzeitig zu Weihnachten "fröhliches Punkteln".versicherte Hartmut, daß er grossartig aussehe.war etwas "vollkommen wurscht" !