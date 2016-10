Ich > (*-*) will meine Punkte behalten !

feiert. In unseren Köpfen. In meinem auch.Sollten uns daher vor dieser FRAGE nicht wegducken, sondern Farbe bekennen.klipp und klarenoderMache daher den Anfang und sage:Sicherlich . . .von diesen "Fleißnoten"dennoch spiegelt sich in ihrer Gesamt-Summeund jenerwider, ohne den dieses unterhaltsame Portal sich wie einein Szene setzen müsste . . .dann ebenfalls nicht punkten könnte.