Letteraner Brettspieler waren am Kastanienfest mit dabei

Wir hatten viele unserer Großspiele mit dabei, boten dieses Jahr aber auch erstmalig ein kleines Gewinnspiel an. Der Amigo Verlag lud zum Set-Trials ein und so konnte an einem Tisch das Spiel erlernt werden. Die Teilnehmer durften sich in eine Liste eintragen und bekamen am Ende des Tages auch einen Spielpreis. Das kam recht gut an, auch die beiden Jungs waren mit Feuereifer dabei. Immer wieder versuchten sie Sets zu finden.Unsere Devise ist ja, dass man bei uns umsonst spielen, einfach nur Spaß haben darf! Das kommt bei Jung und Alt gut an. Dieses Jahr haben besonders viele Erwachsene auch unsere Spiele ausprobiert, da sah man viele lachende Gesichter!Unser Motto "Spielen verbindet Generationen" wurde wirklich gelebt!Dieses Jahr hatten wir den Eindruck, dass der Stand noch besser als die Jahre zuvor angenommen wurde. Es war ständiger Betrieb und die vielen Helfer aus dem Kreis der Letteraner Brettspieler hatten alle Hände voll zu tun! Danke an die Helfer, die sogar aus Pattensen und Laatzen kamen um hier mitzuhelfen!Es war richtig schade, dass um 18 Uhr abgebaut werden musste, es war noch viel Betrieb am Stand! Aber wir konnten den Besuchern versichern, dass wir auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sind!Für uns war es auch wieder eine schöne Erfahrung, dass wir unseren Stand vor dem Treff der Malteser anbieten konnten. Wir durften auch den Treff benutzen um zwischendurch mal eine Pause einzulegen. Dank Annegret und Christa konnten wir uns da mit leckersten Kuchen erholen!Schön, dass es da eine so gute Kooperation gibt, ein Miteinander, das letztendlich den Letteranern zu Gute kommt!