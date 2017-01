Gewinncode-Gewinnspiel - die Würfel sind gefallen.

verbildlichten myheimatler (schenken sie ihnen bitte ihre Aufmerksamkeit) setzten auf denund liessen 21 glücklose Teilnehmer am Wegesrand zurück.. . . sobald seine vorrangigen Pflichten sich erledigt haben . . . wird im Kommentarsegment den(alles ging mit rechten Dingen zu)bestätigen.Unser künstlerisch begabterwird die Profilbilder der drei Gewinner mitsamt ihren Charakteristiken,(siehe Bild 2)Danke im Voraus, lieber quicklebendiger Hartmut.Allen sichdieses kleinen "Zwischenspiels" versagenden Nichtteilnehmern,weiterhin viel. . . hat ja auch was.. . . für nicht eingeweihte myheimatler - jene die diesenaus unerforschlichen Gründen. . . bietet sich als ein letzter Blick auf das Versäumte,LG Rainer - in naher Zukunft ebenfalls wieder mit dem"Händchen haltend".