Die kleine große Welt der Steine - LEGO

Auf jeden Fall hat sich die Welt dieser Steine sehr verändert, gibt es heute so eine große Auswahl, dass man gar nicht alle Möglichkeiten kennen kann. Einen kleinen aber vielfältigen Einblick gibt die neue Ausstellung im Heimatmuseum in Seelze, die vom 13. November 2016 an dort zu sehen ist. Und sie ist nicht nur zu bewundern. Man kann auch selbst seine Bautechnik ausprobieren.Der Aufbau - auf einem der Bilder ist der Museumsleiter Heinz Gehrke dabei zu sehen - hat den Museumsleuten viel Spaß gemacht. Das Ergebnis ist bewundernswert für Windelträger bis ins hohe Alter.Mehr Informationen zu Öffnungszeiten etc. gibt es hier: Heimatmuseum Seelze