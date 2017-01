Seelze : Seelze |

Am 1.04.2017 von 15 - 17 Uhr findet in der Regenbogenschule Seelze, Humboldtstr.10, ein Frühlings/Sommerbasar für Große statt. Im Angebot sind Kleidungsstücke in der Gr.116 - 188, Schuhe ab Gr.28, Schulsachen, Bücher, Fahrräder, Spielsachen uvm.



Interessierte können sich ab sofort unter Basar.Regenbogenschule@gmx.de anmelden.

Es handelt sich um einen Listenbasar !!!