Fulminantes „Klang+Dinner“-Konzert mit „Westfalen Winds“ und „BloW“

Schwerte : Rohrmeisterei |

Das sinfonische Projektblasorchester „Westfalen Winds“ und „BloW“, das Symphonische Blasorchester Witten, gastieren am nächsten Sonntag, 27.11.2016, um 18:30 Uhr zu einem äußerst unterhaltendem Konzert voller kultureller Diversität in der Rohrmeisterei Schwerte.

Von Tschechien über Italien nach Südamerika

Feurige Rhythmen und elegische Melodiebögen

Das gemeinschaftliche Konzert wird am Sonntagabend mit zwei Originalkompositionen für sinfonisches Blasorchester von den Musikern aus Witten eingeleitet, welche die erste Konzerthälfte gestalten werden. „Flashing Winds“ von Jan van der Roost bildet den fulminanten Beginn eines Konzertes, dessen Programm im Zeichen tänzerischer Rhythmik und kultureller Diversität steht und mit einem persönlichen Grußwort der stellvertretenden Bürgermeisterin der Stadt Schwerte, Frau Meise, bedacht wird.Die neuste Auftragskomposition „LIGNUM“ des westfälischen Komponisten Thiemo Kraas wird im Anschluss mit Spannung erwartet. Dvořáks berühmter „Slawischer Tanz No.8“ und die weltbekannte Arie „Nessun Dorma“ aus Giaccomo Puccinis „Turandot“ folgen als reizvoller kultureller Kontrast. Julius Fučíks „Florentiner Marsch“ bildet hierbei das verbindende Element zwischen dem slawischen und italienischem Raum. Der feurige „Libertango“ von Astor Piazzolla bildet als anspruchsvolle Kunstmusik mit progressiver Harmonik das Ende des ersten Konzertteils und die Überleitung in den feurig leidenschaftlichen zweiten Teil, der vom renommierten sinfonischen Blasorchester „Westfalen Winds“ gestaltet wird.Nach der Pause werden die Zuhörer durch die „Armenischen Tänze“, einer Originalkomposition für sinfonisches Blasorchester des amerikanischen Komponisten Alfred Reed, mit ihren malerische Melodiebögen, lebendige Rhythmen und humoröse Ausgelassenheit auf eine Reise ins armenische Hochland mitgerissen.Oliver Waespis „Il Cantico“ steht im Kontrast dazu, das als Wahlstück für die nächstjährige Teilnahme an der Weltmeisterschaft der Bläsermusik von „Westfalen Winds“ gewählt wurde. Mit seinen melodischen Elegien, fulminanten Blechchorälen und strahlenden Fanfaren interpretiert das Werk den Sonnengesang von Franz von Assisi.„Danzon No.2“ von Arturo Márquez erfuhr vor allem in näheren Vergangenheit durch Persönlichkeiten wie Gustavo Dudamel auch außerhalb Lateinamerikas große Aufmerksamkeit. Zu recht! Der traditionelle kubanisch-mexikanische Tanz wird von Márquez auf die Bühne der großen Orchestermusik gehoben unter Hinzunahme des riesigen klanglichen Spektrums eines sinfonischen Blasorchesters zu anspruchsvollster Kunstmusik transformiert.Eintrittskarten für das Konzert gibt es für 15 € (erm. 8 € / Kinder bis 12 J. frei) über den Ticketshop der Rohrmeisterei Schwerte (Stichwort „Westfalen Winds“) und an der Abendkasse.Darüber hinaus kann online optional ein kulinarisches Dreigang-Dinnermenü für zzgl. 29€/Person reserviert werden, das vor oder nach dem Konzert genossen werden kann.Weitere Informationen auf www.facebook.com/westfalenwinds und www.facebook.com/blow-witten