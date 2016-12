Der Erfolg geht weiter…

Zu den offenen traditionellen Bayerischen Taekwondo Meisterschaften in Bobingen gingen die TSVler mit neun Wettkämpfern an den Start und die Ausbeute konnte sich abermals sehen lassen. In einem gesamten Teilnehmerfeld von über 130 Wettkämpfer/innen aus 16 Schulen aus ganz Bayern und sogar ein Verein aus Schleusingen wurden auch hier neben etlichen Einzelplatzierungen auch tolle Gesamtplatzierungen eingeheimst. Annika Starzinsky 1 Platz und damit Bayerische Meisterin sowie Sevval Dere 3 Platz (beide Kinder Ew), Thomas Heiß 2 Platz und somit Bayerischer Vizemeister bei den Trainer und Meister (Sm), Jana Heiß 3 Platz sowie Aylin Albayrak 4 Platz und Sarah Büttner 6 Platz (alle drei Jugend C weiblich), Anton Erward 4. Platz nach Stechen um Platz drei sowie Raphael Götzfried 6 Platz (beide Jugend C männlich).Als Saisonabschluss findet am 19. November in Bregenz / Österreich noch die Bregenz-Open statt. Doch gilt diese Meisterschaft zu welche ca. 500 Sportler/innen aus ganz Europa und der Welt erwartet werden bereits wieder als Qualifikationsmeisterschaft für die nächsten Bayerischen-, Deutschen-Meisterschaften sowie für die Europa- und World-Games. Nach der Saison ist ja bekanntlich schon wieder vor der Saison. Doch nach November ist erst einmal für gut 2 Monate Turnierpause ehe es mit den Südbayerischen Meisterschaften in Vilsbieburg wieder zum Saisonauftakt geblasen wird.