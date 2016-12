Schwabmünchen : Stadthalle Schwabmünchen |

Der Münchener Rock & Jazz-Chor „VoicesInTime“ gehört seit einigen Jahren zu den Europäischen Spitzenchören seines Genres. Seit dem ersten Preis beim deutschen Chorwettbewerb 2006 bestätigen Einladungen nach Südkorea, Kuba und auf namhafte europäische Festivals diese Stellung. Im März 2016 wurde der Chor anlässlich seines 20-jährigen Bestehens auf eine 10-tägige Tournee nach China eingeladen. In der Heimat wurde die Bedeutung des Chores zuletzt durch die Verleihung des Bayerischen Kunstförderpreises gewürdigt.



Der musikalische Leiter, Stefan Kalmer, hat den Chor 1996 gegründet. Nach seinem Studium an der Hochschule für Musik und Theater München, an der er später Didaktik populärer Musik lehrte, leitet er heute den dortigen „Jazz&PopChor“.



„VoicesInTime“ gelingt es mit klanglicher Vielfalt, entspanntem Groove und erstaunlich weit gefächertem Repertoire populäre Musik in überzeugenden a-cappella Arrangements zu präsentieren.



Samstag, 25. März 2017, 19.30 Uhr, Stadthalle Schwabmünchen

Eintritt: 12,- € / Schüler und Studenten: 8,- €

Freie Platzwahl



Kartenreservierung per Mail unter kunstverein-musik@gmx.de



Kartenvorverkauf (ab 13. Februar 2017) bei:

Buchhandlung Schmid, Schwabmünchen, Fuggerstr. 14

Tel. 08232 / 71952