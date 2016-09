Georg Kreisler - Der empfindsame Provokateur

Schwabmünchen : Kunsthaus |

Einführung zum Kreisler-Abend am 11.11.2016 im Kunsthaus. Dabei soll die Frage geklärt werden, warum das Multitalent Georg Kreisler (Chansonnier, Poet, Schriftsteller, Opernkomponist) im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit "nur" als Verfasser schwarzhumoriger Lieder und skurriler Chansons bekannt ist. Welcher Mensch war es, der seine Empfindsamkeit auf so wunderbar bösartige Weise in bizarre Poesie verwandeln konnte? Ein Vortrag von Jürgen Scholz zeichnet die Entwicklung dieses scharfzüngigen und zutiefst menschlichen Melancholikers nach, dessen Todestag sich am 22. November zum 5. Mal jährt.

Kostenloser Eintritt für Inhaber von Eintrittskarten zum Kreisler-Abend am 11.11.2016, Karten an der Abendkasse: 3,- €