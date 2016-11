Dichterlesung im Eiscafe Venezia in Schwabmünchen am 29.10.16

Anders kann man die die Lesung des Schwabmünchner Autors Arthur Pfeifer nicht nennen. Bereits zum fünften Mal hielt er für geladene Gäste im Eiscafe Venezia in Schwabmünchen eine Lesung mit lustigen Geschichten aus seiner Feder ab. Es gelang ihm, die zahlreichen Gäste 2 Stunden lang zum Lachen und Schmunzeln zu bringen. Als Neuerung brachte Arthur mit seinem Dichterkollegen Alexander einen Sketch, ein Fernseh-Interview des Schlagerstars Selfie Hitparade ( Arthur ) und eines Moderators ( Alexander ) . Die Darbietung riss die Zuschauer die Zuschauer vollkommen mit. In der Pause wurden die Gäste erneut vom Team des Eiscafes mit einem leckeren Buffet versorgt. Alle Anwesenden freuen sich schon auf das nächste Jahr mit neuen Geschichten in der jährlichen Lesung