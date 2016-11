"tierisches" :-))

Tierkunde in der Schule. Die Lehrerin fragt:

"Was ist ein Steinbutt?"



Fritzchen meldet sich:

"Na, das ist ein sehr flacher Fisch."



"Und weißt Du auch, warum er so flach ist?"



"Na, weil er Sex mit einem Wal hatte."



Die Lehrerin ist entsetzt und schleppt Fritzchen zum Direktor.



Dort verteidigt sich der Kleine und sagt:

"Die Lehrerin stellt immer so provozierende Fragen! Sie hätte doch auch fragen können, wieso der Frosch so große Augen hat."



Meint der Direktor:

"Ach? Und warum hat der Frosch so große Augen?"



"Weil er zugeguckt hat!"

