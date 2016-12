Selberbacken zum 4. Advent

Zutaten:200 g Halbbitterschokolade250 g Butter5 Eier250 g Zucker1-2 Tl Lebkuchengewürz1 Prise Salz220 g Mehl200 g gemahlene HaselnüsseZubereitung:1.Als erstes die Schokolade hacken und gemeinsam mit der Butter schmelzen. (über dem Wasserbad oder in der Mikrowelle)2.In der Zwischenzeit die Eier mit dem Zucker, den Gewürzen und dem Salz mindestens8 Minuten dickcremig rühren.3.Dann die geschmolzene Schokolade unterrühren, anschließend die Haselnüsse und das Mehl hinzugeben.4.Den Teig auf ein Backblech streichen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-/Unterhitze ca. 18 Minuten backen.5.Nach dem Backen auskühlen lassen, dann auf ein Backpapier stürzen, mit Puderzucker bestäuben und in beliebige Stücke schneiden.Bei den fotografierten Teilchen habe ich den Teig mit Schokoglasur bestrichen, in größere Stücke geschnitten und mit Zimtsternen verziert.Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!Gutes Gelingen!