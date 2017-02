Hallo ich bin Azzuro!

Aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen!!!Das mit dem Aus-dem-Käfig-Rauskommen muss auch noch ein bisschen geübt werden. Es ist gar nicht so einfach den Ausgang zu finden, wenn die beiden Großen uns nicht helfen und es vormachen. Heute haben sie uns ganz schön auflaufen lassen. Flöckchen und ich mussten ganz schön rumsuchen. Dafür klappt es mit den Flugrunden drehen in unserem Zimmer schon ganz gut, auch wenn wir Zwei ab und zu noch am Vorhang eine Pause einlegen müssen. Auch Landen will geübt sein.Das Schönste ist es dann, mit allen auf den Fensterschaukeln zu sitzen, die Vögel draußen zu beobachten und miteinander ein Runde zu Knirscheln! (Knirscheln ist ein Geräusch, das Wellis bei Wohlbefinden von sich geben)Heute war unsere zweite Lektion, alleine nach Hause finden, aber das haben wir gerade mit Bravour gemeistert! Und nun wird wieder eine Runde geknirschelt!