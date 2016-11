Tandemlesung der beiden Nürnberger Madeleine Weishaupt und Siegfried Straßner, am 08.11.2016

Schwabach : Café am Wehr" der Familie Nobis |

Bei der Literaturreihe „Schwabach liest“ am Dienstag den 08.11.2016, lesen die beiden Nürnberger Literaturschaffenden Madeleine Weishaupt und Siegfried Straßner aus eigenen Werken und aus der Literaturzeitschrift „Wortlaut“, von 17:00-17:45 Uhr, im Café am Wehr, Limbacherstr.12g, Schwabach. Eintritt frei!

Madeleine Weishaupt ist in der Schweiz geboren, war nach ihrer Ausbildung im Journalismus in den Bereichen Print und Radio tätig. Seit 1995 lebt sie in ihrer Wahlheimat Nürnberg, und ist heute Schriftstellerin, Journalistin Herausgeberin und in der Erwachsenenbildung tätig. Neben diesen Tätigkeiten fungiert sie auch als 1. Vorsitzende im Verband deutschen Schriftsteller in Bayern (inver.di). Die Schriftstellerin Weishaupt wird aus ihren zahlreichen Werken Lyrik und Prosa lesen. Siegfried Straßner arbeitet im Literaturzentrum Nord KUNO e. V. in Nürnberg im Fachbereich „Literatur“. Er ist zuständig für das Literaturprogramm sowie für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im KUNO. Herr Straßner stellt die Zeitschrift „Wortlaut- Zeitschrift für Literatur aus Franken“ vor, und wird einige Texte daraus vorlesen. 2015 hielt Herr Straßner die Laudatio bei der Überreichung des Preises „Sonderkulturmeter“ an das „Schwabach-liest-Team“; gestiftet von Bündnis90/die Grünen. Auf einen spannenden, interessanten und fröhlichen Nachmittag darf man sich freuen. Malwine Markel