Autobiografische-Weihnachtliche-humorige Lesung mit Marion Maria Saam und Malwine Markel, am 06.12.2016

Bei der Literaturreihe „Schwabach liest“ am Dienstag den 06.12.2016, lesen die beiden Schwabacherinnen Autorin Mariom Maria Saam und Schriftstellerin Malwine Markel Geschichten aus ihren eigenen Werken und lustiges aus fremder Feder; von 17:00-17:45 Uhr, im Café am Wehr, Limbachersrr.12g, Schwabach. Eintritt frei!

Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr liest die Autorin Marion Maria Saam bei der Literaturreihe. Geboren und aufgewachsen ist sie in Bayern, ist ein Nachkriegskind und zweifache Mutter. Viele Jahre lebte sie im Sauerland, übte dort einen kaufmännischen Beruf aus, erlebte das Mutersein, gründete ein Kinderschutzbund und begann zu malen. Ob es nun Ikonen, Porträts oder Landschaften sind. Egal, alles wurde gemalt was vor den Pinsel kam. Mit Erfolg! Denn die Künstlerin hatte viele Ausstellungen. Bei all diesen Aktivitäten hat das Schreiben sie immer begleitet, bis es zu einer Leidenschaft geworden ist und momentan in ihrem Leben Vorrang hat. So entstanden einige Geschichten, auch autobiografische, und Gedichte. In den Jahren 2013 und 2015 nahm sie an Gedichtwettbewerben teil und wurde beide Male veröffentlicht in der „Frankfurter Bibliothek“, einem der bedeutenden deutschen Standardwerke für Lyrik. Eine Auszeichnung! So kurz vor Weihnachten gibt es ein Mix aus selbst erlebten Weihnachtlichen Geschichten und lustigen Beiträgen über Sprache und Dialekt. Vorgelesen von Maria Saam und Malwine Markel. Geboren und aufgewachsen ist die Schriftstellerin Markel in Siebenbürgen, im südliche Teil. Sie lebt mit ihrer Familie seit 1991, mit kleinen Unterbrechungen, in Schwabach. Das Schreiben ist ihre Leidenschaft der sie seit 2007 mit Innbrunst frönt. Es verspricht ein interessanter, kurzweiliger und lustiger Nachmittag zu werden. Malwine Markel